Tom Cruise podría protagonizar el remake de Los Inmortales

Summit Entertainment parece que finalmente se pone las pilas para llevar a cabo el, que en su momento, la primera película es de 1986, estuvo protagonizada por Sean Connery Christopher Lambert (este último continuó apareciendo en tres secuelas más, no así en la película estrenada en 2007, Los inmortales: el origen )., siendo esta su primera incursión en un largometraje para la gran pantalla, pero la noticia de hoy es que Tom Cruise podría ser uno de los protagonistas del remake.Nicolas-Troyan tiene la intención de hacerse con la presencia de la superestrella hollywoodiense para su primera película, y su idea es que interprete un papel similar al que realizó Sean Connery con su personaje Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez, uno de los inmortales y mentor del personaje de Lambert, quien desconoce que en realidad es otro inmortal. Tom Cuise de momento no ha realizado comentarios al respecto, pero solo la idea de su presencia eleva las oportunidades del proyecto.La trama de la película se ambienta en un mundo medieval, en el que existen unos seres excepcionales que se hacen llamar Inmortales, y que no pueden morir a menos que se les corte la cabeza. Sin embargo su destino no es vivir largas y felices vidas, sino que tienen que luchar entre ellos hasta que solo quede uno. Cada vez que uno de ellos acaba con la vida de otro inmortal, aumenta su poder, haciéndose más fuerte de cara a la lucha con los inmortales que aún quedan de pie.Quiza muchos otros actores o actrices podrían aspirar a ser un Inmortal, ¿Se te ocurre alguno?.