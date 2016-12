Quentin Tarantino inicia el rodaje de The Hateful Eight

The Hateful Eight es un western que se ambienta en unos seis, ocho o 12 años después de la Guerra Civil, después de que una diligencia recorra a toda prisa el nevado estado de Wyoming. Los pasajeros, el cazarrecompensas llamado John Ruth y su fugitiva Daisy Domergue, tratan de llegar al pueblo de Red Rock, donde Ruth es conocido por esos lares como El Ahorcado, y donde llevará a Domergue ante la justicia. A lo largo del camino se encuentran con dos desconocidos: el mayor Marquis Warren, un ex soldado negro de la Unión que acabó convirtiéndose en un infame cazarrecompensas, y Chris mannix, un renegado del sur que afirma ser el nuevo sheriff del pueblo. Tras una ventisca, Ruth, Domergue, Mannix y Warren buscan refugio en la mercería de Minnie, una parada de diligencias en un paso de montaña. Cuando llegan allí no son recibidos por la dueña, sino por cuatro desconocidas caras.

Quentin Tarantino inicia su nuevo proyecto, The Hateful Eight , con The Weinstein Company, anunciando el comienzo del rodaje en el día de hoy en la localidad de Telluride, en el estado de Colorado.Y si todo sale bien, tras varios meses de rodaje y otros pocos de postproducción, podemos ver la película en las salas de cine a finales de este mismo año, concretamente el, o al menos esa es la fecha que esta fijada para su lanzamiento en Estados Unidos.El bueno de Tarantino se ha rodeado en esta ocasión de, principalmente de la película Django desencadenado , pero también los hay de Kill Bill Reservoir Dogs . Entre ellos se encuentran Channing Tatum Rodada en los clásicos 70 mm, Tarantino es un fanático del cine de toda la vida, hasta el punto en que llegó a declarar que esta podría ser su última película como director, aunque creo que lleva el cine tan insertado en su ADN, que no tardará mucho en anunciar otro proyecto.