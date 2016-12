Piratas del Caribe 5 incorpora a Brenton Thwaites

La franquicia detiene océano para rato, y ya iríamos por la quinta película de estos piratas desde que se estrenara la Perla Negra allá por 2003, hace nada menos que 11 años.Y para Piratas del Caribe 5 tenemos cono novedad hoy la incorporación al reparto del joven actor, quien a sus 25 años, 5 como actor, ya le hemos podido ver en películas como Maléfica , junto a Angelina Jolie Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, que es el título original de la película, contará con el regreso de Johnny Depp en el icónico papel de Jack Sparrow, sin duda el alma matter de la saga. También se habla del regreso de otros actores importantes como Geoffrey Rush dando vida al Capitán Barbosa, y también se han oido rumores de una posible reaparición de Orlando Bloom como William Turner, aunque de momento no hay nada confirmado.Pero la sorpresa la podría dar el actor que interprete al villano de turno en la película, ya que se habla de Javier Bardem como posible intérprete para el Capitán. Según las últimas noticias que han ido saliendo, el papel de Brand consistiría en un fantasma que trata de llevar a cabo su venganza contra, como no, Jack Sparrow, a quien responsabiliza de la muerte de su hermano.Recordemos que en la anterior película, Piratas del Caribe 4: En mareas misteriosas , fue precisamente la mujer de Bardem, Penelope Cruz , quien dio vida a un nuevo personaje que se sacarón de la manga, la hija del mítico Capitán Barbanegra.