Penelope Cruz se une a Zoolander 2

Una secuela largamente anunciada pero que no acaba de llegar nunca es la de Zoolander 2 La primera entrega estuvo dirigida y protagonizada por Ben Stiller , pero para esta segunda película, en principio solo se reserva el papel de protagonista, mientras que el de director, y también guionista, está adjudicado a Justin Theroux.Sin embargo, lo que hoy se ha anunciado es que una de nuestras actrices más internacionales, Penelope Cruz , va a unirse al reparto de la comedia, en un papel que de momento no se ha determinado, pero que a buen seguro estará muy relacionado con el de Stiller. Zoolander (Un descerebrado de moda) se estrenó en Estados Unidos en septiembre de 2001 (aunque a España no llegaría hasta febrero del año siguiente), por lo que ya han pasado nada menos que casi 13 años, una buena distancia temporal entre entregas para que los fans de la primera ya estén deseosos de ver la segunda.Algo parecido está ocurriendo con Dos tontos muy tontos , y es que la secuela protagonizada por Jim Carrey Jeff Daniels ha tenido un estreno bastante prometedor. ¿Puede haber algún otro éxito pasado que merezca tener su secuela ahora?.