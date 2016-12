Chris Pratt muy cerca de ser el próximo Indiana Jones, según el propio Steven Spielberg

¿Quién es Chris Pratt?

¿Harrison Ford no volverá a ser Indiana Jones?

¿Cómo será el guión de Indiana Jones 5?

¿Quien puede resistirse a volver a ver una peli de indiana Jones?. si, a pesar de la cuarta entrega que, aún teniendo algunos fallos importantes, no dejaba de ser una buena película de aventuras, y con la nada desdeñable taquilla de más de 700 millones de dólares. Y lo que es más importante ahora mismo, ¿te imaginas una película de indiana Jones sin Steven Spielberg como director?.A mi ya me costaría ver Indiana Jones 5 sin Harrison Ford , pero que no estuviera Steven Spielberg sería algo que me haría ser más escéptico aún sobre dicho proyecto. Sin embargo,, sino que además ya(lo siento Shia LaBeouf , pero parece que has pagado los platos rotos que dejó Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal ). El nombre de dicho actor es Chris Pratt En primer lugar hay que saber que Chris Pratt no es en absoluto desconocido para Steven Spielberg, sino que de hecho es el protagonista de la próxima entrega de la franquicia Jurassic Park, Jurassic World, que el propio Spielberg ha dirigido.¿Y?. Probablemente sea la popularidad que ha ganado con el estreno de su última película, Guardianes de la Galaxia, lo que le ha aupado el primer puesto en la lista de candidatos al papel de Indy. En dicha película es el líder de un equipo de atípicos héroes, o más bien antihéroes, que deben proteger el mundo del malvado Ronan.Antes de que George Lucas vendiera Lucasfilm a Disney, sí que había intención de desarrollar una quinta entrega de Indiana Jones con la presencia una vez más de su icónico protagonista, Harrison Ford. Después de dicha venta, todo quedó en el aire, pero lo cierto es que, a pesar de que este año cumplirá 73 años.Lo que no está claro es cómo enfocaran esta película. Es decir, si la idea es reiniciar la franquicia, quizás no tengan intención de que Harrison Ford sigue estando en ella, por aquello de partir de cero. Sin embargo, si no aparece Harrison Ford en una película de Indiana Jones sería un golpe quizás demasiado fuerte para los seguidores de la saga, a no ser que antes se haya hecho una transición adecuada, algo que se intentó hacer en la cuarta película, pero que viendo los resultados y que Shia LaBeouf no va a seguir involucrado, lo ideal podría ser reintentar lo que se quiso hacer en dicha película pero de una manera más convincente.A día de hoy en realidad no se sabe nada de las ideas que puedan tener sobre la quinta entrega. De hecho no se ha empezado a escribir ningún guión a pesar de que pueda estar planificado a corto o medio plazo. Sin embargo, hasta dicho momento pueden pasar algunos meses, más otros cuantos meses más, pongamos fácilmente medio año, para que se desarrolle un primer borrador al que luego habrá que ir puliendo. A todo esto tienen que ir contactando con los actores, equipo técnico, etc. para poder llegar a acuerdos, concretar fechas y todo lo necesario para desarrollar el proyecto.Como muy pronto, el rodaje quizá comenzaría el año que viene y su estreno podría ser o a finales de 2016, o ya en 2017. pero ya digo que esto sería si todo comenzará dentro de unas pocas semanas o meses. De no ser así, esto podría extenderse mucho en el tiempo.¿A tí te parece que Chris Pratt podría ser un digno sucesor de Indiana Jones?. ¿Te convence más que Shia LaBeouf?.