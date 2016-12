Ni Patrick Stewart ni Ian McKellen estarán en X-Men: Apocalipsis

En esta película van a bucear mucho en los primeros tiempos de las vidas de nuestros personajes, así que no creo que nosotros vayamos a estar presentes. Patrick Stewart

No me gusta nada la confirmación de esta noticia, por mucho que fuera algo que se venía rumoreando desde hace un tiempo., la próxima entrega de la saga X-Men.El propio Stewart ha sido quien ha comentado lo improbable que resulta que ninguno de los dos actores, querespectivamente, retomen sus personajes una vez más.Efectivamente, la idea para esta entrega de la franquicia es adentrarse aún más en las edades tempranas de los mutantes, y para ello, además de otros personajes un poco más secundarios que también tendrán su versión rejuvenecida.Para mi es una mala noticia que dos actores de la talla de Patrick Stewart Ian McKellen no aparezcan una vez más interpretando a dos personajes que forman parte de sus carreras cinematográficas, y también de los recuerdos que los seguidores de la franquicia tenemos sobre ella. Cuando ya hemos identificado un personaje con una cara, a veces resulta complicado que un nuevo actor coja las reglas del personaje, ya que siempre tendrá que competir con el recuerdo que el actor anterior dejó en nuestras mentes, y en este caso, el que venga lo va a tener realmente complicado, ya que dos actores de semejante envergadura han dejado el listón muy alto.Sin embargo, los estudios en este caso pueden haber preparado bien la jugada, porque en realidad, de modo que evidentemente no tendría sentido mantener a los mismos actores con edad avanzada. Esto supone que el seguidor fiel siga teniendo presente en la cabeza un Charles Xavier y un Magneto más maduros con la cara de Patrick Stewart y Ian McKellen, y por otro lado tengan también las versiones más jóvenes de sus personajes con las caras de James McAvoy Sea como sea, la pérdida de estos dos actores esperemos que sea compensada de alguna forma. De momento las buenas noticias son que el reparto habitual continúa en la franquicia. A los ya mencionados McAvoy y Fassbender, se confirmado la presencia de Jennifer Lawrence Simon Kinberg, Mike Dougherty y Dan Harris han sido los encargados de elaborar el guión de la nueva aventura, mientras que el director será de nuevo Bryan Singer, después de haber dirigido también la anterior entrega. X-Men: Apocalipsis será el punto y final de la trilogía inicialmente planeada, y que empezó en 2011 con el estreno de X-Men: Primera Generación , y su continuación que vimos el año pasado, X-Men: Días del futuro pasado . Apocalipsis comenzará su rodaje en Montreal, el próximo mes de abril, y su estreno esta a más de un año vista, el