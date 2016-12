Jared Leto es el Joker en la primera imagen de Escuadrón Suicida

Imagen de Escuadrón Suicida

Ya tenemos la primera imagen de Jared Leto caracterizado como elpara la nueva peli que está planeando Warner Brothers sobre los personajes de DC Comics, Escuadrón Suicida El Joker es uno de los principales supervillanos de los comics de DC, y. La transformación de Jared para el papel parece muy lograda y, aunque siendo una foto de posado (lo que significa que ha sido preparada a conciencia para dar exactamente esta imagen), probablemente no esté muy lejos de lo que veamos en la película dentro de un año y algunos meses, que es cuando se estrenará la película.Por si no lo conoces, Jared Leto es un actor estadounidense que un día después de la pasada Navidad cumplió 43 años. Ha participado en películas como Inocencia interrumpida (protagonizada por Angelina Jolie ), American Psycho (junto a Christian Bale ) o Alejandro Magno (de nuevo con Angelina y Colin Farrell entre otros). Entre 2007 y 2013 se ha dado un largo respiro en el cine, teniendo en su haber un único estreno, Las vidas posibles de Mr. Nobody . Su último trabajo para la gran pantalla antes de Escuadrón Suicida fue The Dallas Buyer´s Club