Will Smith y Jared Leto formarán parte del Escuadrón Suicida

¡Que vuelve Hancooooock!. Bueno, no exactamente, pero sí vuelve Will Smith a interpretar un papel de superhéroe, o más bien de antihéroe, como ya lo hiciera protagonizando en 2008 Hancock La película en cuestión es Escuadrón Suicida , que está desarrollada porbasándose en los comics de. El papel que Will va a interpretar es el de, un personaje que aparece por primera vez en los comics en Gotham City, uniéndose a la lucha contra el crimen encabezada por. Sin embargo acaba descubriéndose que en realidad la intención de Deadshot es usuarpar el puesto de Batman intentando acabar con el. Después de que el comisario Gordon lo encierre, Deadshot sale de la cárcel y se dedica a aceptar trabajos como asesino a sueldo.Por su parte, Jared dará vida al, uno de los personajes más conocidos del universo DC, precisamente por su eterna lucha contra Batman.Entre otros actores y sus respectivos personajes encontraremos a Tom Hardy como Rick Flag, Margot Robbie como Harley Quinn, Jai Courtney como Boomerang y Cara Delevingne como Enchantress. Además también se sabe que Jesse Eisenberg está en negociaciones para interpretar a Lex Luthor, otro de los villanos clásicos de DC, en este caso por el lado de Superman.