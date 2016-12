Angelina Jolie piensa en Brad Pitt para protagonizar África

En esta ocasión el trabajo estaría basado en un guión de Eric Roth, y se centraría en la lucha que el arqueólogo Richard Leakey ha mantenido con los cazadores furtivos que han amenazado la existencia de la población de elefantes africanos por el tan preciado marfil.

Una vez estrenada la película Invencible Angelina Jolie ya anda buscando nuevos proyectos a los que enfrentarse en su ya no tan nueva faceta de directora, puesto que iría a por su cuarta película detrás de las cámaras.Y de hecho ya hace un tiempo que su nuevo proyecto tiene nombre, África , tierra por la que como ya sabemos, tiene especial predilección en su vida personal.Lo cierto es que Angelina Jolie parece que pueda tener idea de mezclar en esta película tanto su vida profesional como su pasión personal por África, ya que hoy se ha comentado que podría ser su marido en la vida real, Brad Pitt , el protagonista de su película.Y bien mirado, no es tan mala idea. Brad Pitt es un actor consumado y de renombre, con mucho tirón, y que además comparte esa pasión de Angelina por todo lo que te hace ver con África. Y desde luego Angelina lo tendría mucho más fácil para comunicar a su marido lo que quiere ella transmitir en su película, y cómo quiere hacerlo.Tampoco olvidemos que precisamente el inicio del romance entre Angelina Jolie y Brad Pitt en la vida real fue precisamente una película que ambos protagonizaron, Sr. y Sra. Smith , y tienen previsto estrenar otra pronto, By the Sea , de modo que ya saben lo que es trabajar juntos y sacar una película adelante.