Los Globos de Oro 2015 encumbran a Boyhood

Ya tenemos la lista de ganadores de los Globos de Oro de 2015, y por consiguiente también se podría realizar una lista alternativa de perdedores, o de proyectos que esperaba mucho más de lo que han logrado.

En el primer puesto de la lista de ganadores se sitúa sin duda alguna Boyhood (Momentos de una vida), y el concepto original con el que se ha rodado. Esta película no cuenta nada del otro mundo, ya que el argumento simplemente nos muestra cómo un chico ha ido creciendo a lo largo de los años y como han ido evolucionando a la vez sus padres. Visto así no parece gran cosa, lo innovador de este proyecto es que se ha grabado en tiempo real, es decir, que a lo largo de nada menos que 12 años, el equipo de rodaje y los protagonistas se han ido reuniendo espaciadamente para grabar las escenas conforme el chico iba creciendo, para realizar un montaje final con todas esas grabaciones realizadas a lo largo de 12 años en un único metraje.



En el caso de Boyhood, el jurado quizás haya valorado por encima del argumento, la dificultad, la entrega y la dedicación que ha supuesto para todos los que han hecho posible su creación, por no hablar de la disciplina y la ilusión de ver dicho proyecto terminado. En el otro lado contrario tenemos a la película The Imitation Game, la cual está protagonizada por Benedict Cumberbatch, y que se basa en la vida de uno de los pioneros de los ordenadores, Alan Turíng. La película optaba a cinco galardones, siendo estos los de mejor película dramática, mejor interpretación masculina dramática, mejor interpretación de una actriz de reparto, mejor guión y mejor banda sonora original. Por desgracia la suerte no estaba de su lado, y el jurado no la ha otorgado ni un solo galardón. A pesar de ello, seguirá siendo una de las favoritas para los Oscars.



Otra película que brilla con luz propia es la protagonizada por Michael Keaton, titulada Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia). Su argumento nos presenta un actor que llegó a ser un icónico superhéroe, pero que ahora se encuentra en las horas más bajas de su carrera. Sin embargo tiene una nueva oportunidad de reivindicarse gracias a la obra que pretende estrenar en Broadway. Sólo su ego y sus problemas familiares pueden poner en peligro sus planes.



También habrá que tener en cuenta para los Oscar al actor Eddie Redmayne, quien ha conseguido el premio al mejor actor en un drama por su interpretación de Stephen Hawking en el biopic La teoría del todo.