Ridley Scott no será el director de Blade Runner 2

D'Oh!, como diría Homer Simpson. No me esperaba esta noticia de uno de los proyectos del que precisamente más estabilidad pensaba que tendría, al menos en su núcleo principal de responsables. Resulta que una de las piezas fundamentales, el directoren Blade Runner 2 ¿Y por qué decía que me sorprendía esta noticia?. Porque una de las razones principales de que el proyecto saliera adelante y de que Harrison Ford también se subiera al carro era que la estructura principal de la película original se mantuviera en esta, y entre ellos se encontraba Ridley Scott.. En principio, ya que si bien Scott tiene clara su decisión de no ser quien dirija la película, ya ha dado buena cuenta del guión junto a Hampton Fancher (también guionista de la película estrenada en 1982), y ha manifestado su intención de continuar siendo parte muy activa del desarrollo, aunque desde las labores de productor, y contando con otro director para esa tarea., que no cunda el pánico., y aunque su ausencia como director es algo a tener muy en cuenta, su colaboración en el guión y sus declaraciones afirmando que continuará muy presente como productor nos permiten mantener el optimismo sobre el espíritu final de la cinta, y confiados en que el director que elijan sea el segundo más apropiado después del propio Scott.