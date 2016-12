Monopoly comenzará su rodaje este verano

Llevamos trabajando en el guión durante nueve meses, ahora tenemos un guión con el que empecemos a trabajar este verano. realmente hemos gastado mucho tiempo alguien para tratar de crear un entretenimiento para toda la familia. Sobre el director, estamos trabajando en una pequeña lista de unos pocos nombres, estamos emocionados sobre cuál de ellos será quien finalmente obtenga el puesto. El reparto está compuesto por chicos jóvenes. Los Goonies es una perfecta analogía de lo que Monopoly esperamos que sea. hay un mapa del tesoro... Es una película de aventuras familiar. Randall Emmett (sobre la adaptación de Monopoly)

Creo que pocas personas no conocen el juego de mesa Monopoly , aunque lo de juego de mesa quizá sea un poco anticuado, ya que ha saltado a todo tipo de plataformas, desde los ordenadores hasta las consolas, pasando por móviles, tablets, etc. Lo que tal vez todas estas personas no sabían es que la idea de crearDe hecho, lleva tanto tiempo que incluso. A día de hoy, el productor Randall Emmett nos ha arrojado un poco más de luz sobre en qué situación se encuentra, y esto es lo que ha dicho:La fecha rodaje de momento no es oficial, ya que ni siquiera hay director, pero el plan que tienen es que en febrero puedan anunciar el comienzo del rodaje, así que espero que para entonces ya tengan director, reparto (o al menos el de los personajes principales), y