Michael Green es el guionista para el adiós de Hugh Jackman como Lobezno

Si te gusta Marvel, eres fan de los superhéroes (o incluso de los antihéroes) o si simplemente te gustan las películas de acción, no te gustará saber que Lobezno 3 será la última película en la que veremos a Hugh Jackman interpretando al mutante de las garras de adamantium. Sin embargo, esta no es una noticia nueva, sino que es algo que ya sabíamos desde hace tiempo, porque la edad no pasa en balde y los esfuerzos físicos son extremadamente exigentes.Lo que sí es noticia es quepara su nueva aventura. Se trata de, quien también se va a hacer cargo de un proyecto tan importante como el de la secuela Blade Runner 2 , toda una gran responsabilidad la de crear una continuación de la historia de una de las películas de ciencia-ficción más importantes de del cine, y toda una obra de culto. Y no es la única secuela de gran presupuesto que tiene pendiente, sino que también debe encargarse del desarrollo de otra secuela, Prometheus 2 Además,se refiere, ya que también firmó el guión de la no lo suficientemente valorada Linterna Verde . También en la pequeña pantalla ha mezclado superhéroes con ciencia-ficción, desarrollando los guiones de cuatro capítulos de la serie Smallville y otros dos de Heroes.Sobre la historia de Lobezno 3 de momento no se sabe nada, pero teniendo en cuenta que será la última aparición de Hugh Jackman con este personaje,