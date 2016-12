En pocas palabras

Gamberra, llamativa o irreverente son algunos adjetivos que puedo poner a esta película, y no me extraña que al líder norcoreano no le hiciera mucha gracia. Pero más allá de la política, se trata de una comedia disparatada, muy disparatada, que entremezcla varios tipos de humor, y cuyo final es un desenfreno de locura. O te encanta o la odias.