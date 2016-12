Chris Hemsworth dice que Thor: Ragnarok no tiene todavía guión

No hay guión de Thor, el próximo Thor. Así que no tengo ni idea de por dónde vamos a terminar, pero es bastante grande. Chris Hemsworth (sobre el guión de Thor: Ragnarok)

Si, sin duda (tendrán relación). quiero decir, tiene que haberla, ¿no?.

¿Ya tienes ganas por ver a Thor de nuevo en acción?. pues por si no lo sabías, te recordamos que el estreno de la tercera entrega de la franquicia, Thor: Ragnarok , tiene como fecha de estreno el 28 de julio de 2017, así que tómate la espera con cada y vete disfrutando de la próxima entrega de Los Vengadores, Los Vengadores 2: La era de Ultron Y si habéis pensado que a lo mejor puede pasar como en otras ocasiones, que el proyecto adelante su fecha de estreno, tienes que saber otra cosa que ha confirmado el propio Chris Hemsworth , sí, el actor que da vida a Thor (por si a estas alturas aún no lo sabías). Esto es lo que ha comentado:De modo que el guión ni siquiera está escrito, pero no te preocupes que si es para verano de 2017 todavía hay tiempo. Los guionistas son Christopher Yost y Craig Kyle, El primero de ellos ha participado en el guión de la primera entrega, mientras que el segundo fue uno de los productores.Chris Hemsworth aún ha tenido tiempo para comentar algo sobre laDe este modo continua el universo Marvel enlazando sus historias en todas sus películas.